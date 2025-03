Imagens de satélite mostram crescimento de voçorocas em Buriticupu (MA)

Geralmente, no Brasil, esses processos erosivos ocorrem em áreas onde o equilíbrio natural de uma paisagem é quebrado por um agente externo, que pode ser natural ou de fonte humana. Silvio Carlos Rodrigues, professor de geografia na UFV

Incidências podem estar associadas a um uso da terra de forma predatória. O geógrafo explica que as voçorocas podem correr por conta de desmatamentos feitos sobre solos muito frágeis. Se expostos a chuva naturais, tendem a apresentar pequenas erosões que crescem rapidamente, podendo atingir dimensões de quilômetros de extensão e dezenas de metros de profundidade.

Por que há tantas em Buriticupu

Extração de pedras e madeiras teria causado voçorocas em Buriticupu. "O prosseguimento da extração de pedras e madeira fez isso. Com a falta de canalização, a água das chuvas cai para as bordas e as voçorocas vão crescendo. São 26 voçorocas e não sabemos o que fazer. Os gestores só vão passando de um para o outro a responsabilidade", diz Isaías Neres, presidente da Associação dos Moradores das Áreas Atingidas pelas Erosões de Buriticupu.

Falta de drenagem e o solo favorecem erosão. "Além do desmatamento, a falta de obras de drenagem e o próprio solo da cidade favorecem o processo de erosão", diz Augusto Campos, mestre em geografia, natureza e dinâmica do espaço pela UEMA (Universidade Estadual do Maranhão) e que já fez pesquisas sobre as voçorocas de Buriticupu.

Antes e depois

Com o avanço das voçorocas, em 13 de fevereiro o município decretou estado de calamidade pública. Algumas delas, como a que a jovem caiu, podem chegar a 80 metros de profundidade e até sete quilômetros de extensão.