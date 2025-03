Polícia destrói resort de luxo do traficante Peixão; carpas são resgatadas

As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro demoliram, hoje, o resort de luxo do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão, apontado como um dos líderes da facção TCP (Terceiro Comando Puro).

O que aconteceu

Resort de luxo do traficante ocupava área de proteção ambiental. O imóvel ficava localizado na comunidade Parada de Lucas, no Complexo de Israel, área de atuação da organização criminosa na zona norte do Rio. O empreendimento foi construído com dinheiro ilícito e era uma espécie de área de lazer para Peixão, com academia, sauna e até um lago artificial.

Carpas mantidas no local foram resgatados pelos agentes. Os animais serão levados para um criadouro que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.