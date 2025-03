Josias: Decisão da Anac sobre Voepass vem bem, mas chega tarde

Uma suspensão como essa tem critérios objetivos. Então, técnicos vão avaliar os protocolos objetivamente e, se a empresa estiver dentro dos critérios, continua voando. Se estiver fora, em não conformidade, será suspensa. Então, se houve uma avaliação, e nesta avaliação foram encontradas não conformidades, a decisão foi acertada.

[Mas] conversando com vários pilotos hoje pela manhã, alguns colegas me fizeram essa pergunta. Desde quando, as pendências estão latentes? Por que essa suspensão agora? Ou se esses itens avaliados já estavam comprometendo a segurança antes da suspensão? Não posso afirmar, mas eu faria essa pergunta para a Anac. Daniel Calazans, perito aeronáutico

O que diz a Voepass

Em nota, a Voepass disse ter recebido a notificação da Anac e afirmou que vai trabalhar para "garantir os níveis de segurança exigidos pela agência reguladora".

Essa decisão tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com seu serviço, por isso, [a Voepass] colocará todos seus esforços para retomar a operação o mais breve possível.

Voepass, em nota após decisão da Anac

A Voepass tem atualmente seis aeronaves. A operação inclui 15 localidades com voos comerciais e duas com contratos de fretamento. São 22 destinos e 56 rotas com voo direto, como Belo Horizonte (MG) - Porto Seguro (BA).