Como polícia localizou mulher raptada no estacionamento de petshop em SP

A mulher sequestrada no estacionamento de um petshop no Morumbi, na zona sul de São Paulo, foi localizada graças ao próprio celular e com a ajuda do marido, que estava em casa no momento do crime.

O que aconteceu

A vítima foi abordada por dois homens armados, que estavam em um carro estacionado ao lado do dela, em um petshop. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira. Eles obrigaram a mulher a entrar no veículo que usavam e saíram do estacionamento, deixando o carro da mulher na loja, na avenida Giovanni Gronchi.

Funcionários da loja viram a movimentação e avisaram a polícia, que encontrou o endereço da vítima por meio da placa do veículo dela. Os agentes entraram em contataram o marido da vítima, que passou a a rastrear o celular da mulher em tempo real.