Juíza manda Nunes e Tarcísio se manifestarem sobre climatização de escolas

A Justiça de São Paulo determinou que a prefeitura da capital e o governo estadual se manifestem sobre a viabilidade de climatizarem as salas de aula das escolas públicas em meio às ondas de calor que atingem o Brasil nas últimas semanas.

O que aconteceu

As gestões Ricardo Nunes (MDB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) têm dez dias, contados a partir de segunda-feira, para responderem à juíza. Prazo é contado em dias úteis, e vai até 21 de março.

O pedido foi enviado à Justiça pela bancada feminista do PSOL na Alesp e na Câmara de São Paulo. As parlamentares utilizam como argumento as ondas de calor. "É uníssono entre os especialistas, que não só, teremos ondas de calor em caráter imediato, ou seja, altíssimas temperaturas que se avizinham nas próximas semanas, mas como também que as altas temperaturas vieram para ficar", diz um trecho da ação.