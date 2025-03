Temporal, ventania e granizo: SP registra 1 morte e 118 mil imóveis sem luz

Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas não foram afetados pelo temporal. As informações foram confirmadas pelas concessionárias GRU e Aena.

Queda de árvore na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo Imagem: Redes sociais - 12.mar.25

A chuva foi provocada por uma frente fria que chegou ao litoral paulista na segunda-feira (10) após a onda de calor dos últimos dias.

A quinta-feira (13) deve começar com muitas nuvens e tempo abafado, segundo o CGE. À tarde, podem ocorrer pancadas de chuva com até forte intensidade e há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. As temperaturas devem ficar entre 19°C e 28°C.

Já na sexta-feira (14), a previsão aponta para céu nublado com poucas aberturas de sol pela manhã. À tarde, as pancadas de chuva acontecem com até forte intensidade, porém curta duração. Segundo o CGE, a noite deve ser de céu encoberto e chuviscos. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C.