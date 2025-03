'Sugador em piscina puxou meu cabelo com força e me prendeu embaixo d'água'

A empresária, que mora em Canela (RS), conta que alugou uma casa de temporada para curtir alguns dias na praia com o marido e os quatro filhos.

A família chegou ao local no dia 31 de janeiro. No dia seguinte, passaram a maior parte do tempo na praia e, quando retornaram ao imóvel, por volta das 19 horas, decidiram entrar na piscina aproveitando que o dia estava muito quente.

Poucos minutos depois, o marido e os filhos da empresária saíram da piscina, enquanto a mulher permaneceu na água. Antes de sair, Flaviane não queria mergulhar e inclinou a cabeça para trás para molhar o cabelo. Foi nesse momento que os fios ficaram presos em um sugador na parede da piscina.

"No momento em que entramos na piscina, não havia nada ligado. Depois que meu marido e meus filhos saíram da água, eu fiquei sozinha por alguns minutos e não percebi que a bomba ligou sozinha. Acredito que existia um temporizador nela", conta.

Quando virei o pescoço para trás para molhar o cabelo e sair, fui puxada com uma força surreal pelo sugador. Ele puxou todo o meu cabelo e me prendeu na lateral da piscina embaixo d'água. Me desesperei, pois estava sozinha e ninguém me veria afogando, então tentei com toda a minha força puxar o cabelo. Quando ele saiu um pouco, consegui colocar a boca por segundos para fora e gritar por socorro.

Flaviane Dias Cumerlato

O marido da empresária então percebeu que a mulher não retornava à superfície e viu que algo de errado estava acontecendo. Ele pulou na água e conseguiu desenroscar o cabelo da empresária.