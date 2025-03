Queda de árvore atinge carro e provoca morte durante temporal em SP

Queda provocou comoção entre os moradores, que lamentaram o fim de um dos mais antigos símbolos da região. Nas redes sociais, muitos usuários também lamentaram. A árvore possuía até uma placa com um breve histórico para identificá-la, instalada pela prefeitura no início do ano.

Chichá do Largo do Arouche Imagem: Reprodução / portalstaceciliabarrafunda

Chuva forte durou 2h e deixou mais de 170 mil imóveis sem luz

As fortes chuvas deixaram parte da cidade em estado de atenção para alagamentos às 16h38. A Defesa Civil estadual emitiu alerta severo para as zonas oeste, norte, leste e sudeste, além do centro. Às 18h20, o monitoramento foi encerrado.

Há 118.057 imóveis ainda sem energia na cidade, segundo a Enel. A região oeste é a mais afetada. No momento mais crítico do temporal, cerca de 170 mil imóveis ficaram sem energia elétrica.

A chuva foi provocada por uma frente fria que chegou ao litoral paulista na última segunda-feira.