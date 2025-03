MP pede aumento de pena de bolsonarista condenado pela morte de petista

O Ministério Público do Paraná apresentou um recurso solicitando o aumento da pena do ex-policial penal Jorge Guaranho. Ele foi condenado no dia 13 de fevereiro a 20 anos de prisão pelo assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu (PR).

O que aconteceu

MP apresentou recurso na segunda-feira (10). A apelação, apresentada pela 5ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida de Curitiba, cita a necessidade de valoração negativa da conduta social do acusado na determinação da pena. Segundo o Ministério Público, isso não foi feito na sentença. Segundo consta no recurso, a prova dos autos evidencia o desajuste social do condenado.

Confissão do réu não pode diminuir pena, diz o Ministério Público. Na apelação, a promotoria requer que não seja levada em conta como fator de diminuição da pena a suposta confissão do réu. De acordo com o MP, Guaranho confessou falsamente que teria agido em legítima defesa, versão afastada no julgamento.