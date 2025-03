Namorada de Ricardo Molina nega agressão e diz que incêndio foi acidente

A namorada do perito criminal Ricardo Molina, Daniele Sousa, negou que ele tenha agredido ela ou provocado um incêndio em sua casa, em Campinas. Em uma live nas redes sociais, ela afirmou que o fogo começou devido a um superaquecimento em uma tomada elétrica.

O que aconteceu

De acordo com Daniele, o incêndio ocorreu na noite do último sábado (8), após um princípio de fogo causado por uma tomada superaquecida. Em live transmitida nesta terça-feira (11), ela descreveu a situação como um momento de desespero.