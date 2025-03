Centro de SP ganhará novo terminal de ônibus interligado com estação da Luz

Projeto tenta aliviar tráfego na Luz. A região já enfrenta problemas de saturação no trânsito. De acordo com Benozatti, "a concessionária terá a obrigação de realizar estudos para entender os potenciais impactos e propor soluções". Além disso, diz ele, outros projetos de transporte na região, como o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) do centro e a nova estação Bom Retiro da CPTM, devem melhorar a capilaridade e a vazão da infraestrutura de transporte público.

Terminal custará R$ 37 milhões. Valor é parte do investimento total de R$ 5 bilhões no projeto do centro administrativo e do novo terminal. A previsão é que as obras comecem no primeiro ano do contrato de PPP (Parceria Público-Privada), com conclusão no segundo ano.

A gente só vai fazer a transferência para o novo terminal a partir do momento em que ele estiver em plena operação. Só a partir daí é que a gente começa a desativar o terminal Princesa Isabel Edgard Benozatti

Leilão acontece nos próximos meses. A seleção da empresa que assumirá a construção, operação e manutenção do novo terminal de ônibus deve ocorrer nos próximos meses, com a assinatura do contrato prevista para o final de 2025.

Transferência da sede do governo

A Praça Princesa Isabel, onde hoje funciona o terminal de ônibus, pertence à Prefeitura de São Paulo. A doação do espaço ao governo estadual já foi aprovada e promulgada pela Lei nº 18.176, de 25 de julho de 2024, permitindo sua inclusão no plano de revitalização.