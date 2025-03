Operação prende 12 suspeitos de ataques a operadoras de internet no CE

Articulador das extorsões e ataques, que não teve a identidade revelada, foi preso. Com ele, foram apreendidas duas pistolas. Outra prisão relevante, segundo a polícia, foi de um dos donos dos provedores de internet.

Dos 37 mandados de busca e apreensão, 14 foram feitos em empresas provedoras. Na ação, foram encontradas algumas delas em situação irregular e clandestina. As autoridades agora apuram se elas estão envolvidas com o crime organizado.

Entenda o caso

Estabelecimentos que se recusaram a pagar sofreram represálias dos criminosos. Nos últimos dias, uma série de ataques contra os locais foi registrada, gerando ''apagões'' do serviço em regiões controladas pelo CV.

Em menos de 20 dias, foram pelo menos 10 casos no estado. O primeiro deles, dia 22 de fevereiro, dois carros da operadora Brisanet foram incendiados no bairro Jacarecanga, periferia de Fortaleza. A partir daí, os casos passaram a ocorrer com frequência, e até trabalhadores foram vítimas, sendo obrigados a darem as fardas para serem queimadas.

A facção tenta consolidar um modelo similar ao adotado pelo crime em territórios ocupados do Rio de Janeiro. Para estabelecer à força essa regra, o grupo tem praticado ações criminosas contra provedores que atuam nessas regiões, como corte de fios, destruição de caixas de transmissão e até ataque a tiros a lojas e carros dessas empresas.