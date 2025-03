Polícia busca suspeitos de matarem médica da Marinha em hospital no Rio

A Polícia Civil faz hoje uma operação contra suspeitos de envolvimento na morte da médica da Marinha Gisele Mendes de Souza e Mello. Ela foi atingida por um tiro dentro do Hospital Naval Marcílio Dias em dezembro de 2024.

O que aconteceu

Agentes cumprem mandados de prisão e busca e apreensão contra criminosos do Comando Vermelho no Complexo do Lins. A polícia tenta prender o autor do disparo que matou Gisele e o chefe do tráfico que ordenou o ataque na região.

Dois homens já foram presos, segundo a TV Globo. Um dos suspeitos, identificado como Marcos Vinícius Vitória Nascimento, o Poka, foi morto em 21 de fevereiro durante uma operação da PM no Complexo do Lins.