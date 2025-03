Peixão expulsou empresa de internet para colocar provedora 'própria' no Rio

No lugar da antiga provedora, quem passou a fornecer internet aos moradores foi uma empresa chamada RDO Telecom. Ontem, a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados fechou a empresa, que, segundo a Polícia Civil do Rio, operava de forma clandestina e sob o comando de Peixão. Fechamento da RDO aconteceu no mesmo âmbito da operação que demoliu resort de luxo do traficante na comunidade Parada de Lucas, também na zona norte.

Provedor clandestino resultava em lucros milionários para o Terceiro Comando Puro. Conforme as autoridades, esse dinheiro era usado pelos criminosos para sustentar a organização criminosa e a guerra por expansão territorial contra outras facções do Rio.

Polícia apreendeu equipamentos furtados pelos criminosos para o fornecimento do serviço clandestino. O homem apontado como dono da RDO, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por receptação qualificada. O UOL não conseguiu contato com ele ou com a sua defesa, mas o espaço fica aberto para manifestações.

Demolição de resort

Resort de luxo do traficante ocupava área de proteção ambiental. O imóvel ficava localizado na comunidade Parada de Lucas, no Complexo de Israel, área de atuação da organização criminosa na zona norte do Rio. O empreendimento foi construído com dinheiro ilícito e era uma espécie de área de lazer para Peixão, com academia, sauna e até um lago artificial.