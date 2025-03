PM mata membro da elite do PCC que atuou em mega-assalto de Araçatuba (SP)

Agentes apreenderam no carro do criminoso munição de .50, com capacidade para abater um helicóptero Imagem: Reprodução

Na ação que resultou na morte de Pane, os PMs também encontraram uma submetralhadora. Ele ainda levava carregadores de fuzil e uma luneta usada em armas de grosso calibre para mirar em alvos à distância.

Segundo denúncia encaminhada à PM, o criminoso foi alvo da abordagem porque faria o transporte dos armamentos e munições até Americana (SP). O material bélico seria usado em uma ação para roubar uma agência bancária no interior de São Paulo nos próximos dias. O UOL não conseguiu contato com a defesa de André Ferreira Borges. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

André Ferreira Borges, o Pane, estava com o equivalente a mais de R$ 500 mil quando foi morto em operação do Batalhão de Choque, em Campinas (SP). Maior parte da quantia era em dólares Imagem: Obtido pelo UOL

O suspeito estava com mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo, morava nos EUA e investia em criptomoedas, segundo investigações. A maior parte das cédulas apreendidas com ele era em dólares. Ainda de acordo com investigações ele costumava circular em veículos blindados.