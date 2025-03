Quem era a biomédica morta pelo ex-marido em clínica de estética em MG

Em seu perfil no Instagram ela também fazia postagens onde declarava amor pelo ex-marido, Renê Teixeira, 42, autor do crime. Os dois se casaram em 2021 e ele não aceitava o fim do relacionamento.

Teixeira invadiu o estabelecimento na última segunda-feira e, após uma discussão, atacou a biomédica com golpes de canivete. Testemunhas relataram que ele não aceitava o fim do relacionamento e já havia tentado reatar por meses.

Obrigada por me apoiar na minha trajetória, por me fortalecer nos dias de cansaço e desânimo e me aturar nos dias de extrema chatice. Te amo.

Kéia Oliveira, em postagem no Instagram, para o então marido

Em clima de revolta, internautas buscaram essas postagens, em que o casal está junto, para expressar sua comoção nos comentários. "Monstro", escreveu uma internauta.

Após cometer o crime, Renê tentou tirar a própria vida, mas sobreviveu e foi levado ao Hospital Municipal de Contagem, onde está sob escolta policial. A polícia encontrou uma pistola 9 mm com numeração raspada em sua casa, indicando que ele já planejava o assassinato.