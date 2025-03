Réu por três mortes, médico diz que óbitos são 'ônus da profissão'

Segundo a polícia, Couto Neto realizava a cirurgia em um órgão e acabava perfurando outro. Testemunhas disseram que pacientes que tinham complicações após os procedimentos eram tratados com descaso.

O médico chegava a fazer até 25 cirurgias em um único turno. Segundo a polícia, um dos objetivos do profissional seria aumentar os ganhos financeiros, o que impedia que ele desse o tratamento adequado dos pacientes. Em 2022, ele fez uma postagem em uma rede social comemorando a marca de 25 mil cirurgias realizadas.

As investigações apontaram que Couto Neto fazia cirurgias de hérnia, vesícula e refluxo. Muitos procedimentos, porém, teriam sido realizados sem a autorização dos pacientes. Em um dos casos, por exemplo, o médico teria cobrado pela retirada do útero de uma paciente com endometriose, mas não fez o procedimento.

O UOL entrou em contato nesta quarta-feira com a defesa de Couto Neto. O advogado que o representa estava em uma audiência, e por isso não se manifestou até o momento. O espaço segue aberto.