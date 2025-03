Bomba caseira explode e isola área do terminal Pinheiros em SP; assista

Um vídeo das câmeras de segurança do Terminal captou o momento da explosão. Enquanto os passageiros aguardavam em uma fila, um homem aparece deixando duas sacolas na plataforma. Uma delas explode segundos depois e espalha dezenas de panfletos.

Bomba explodiu no terminal Imagem: Obtido pelo UOL

Panfletos levavam uma imagem da foice e martelo, símbolo universal comunista. ''Abaixo os generais golpistas! Morte aos fascistas! Viva o Maoismo! Viva a Guerra Popular! Viva a Revolução Democrática!'', diziam os papéis.

Mensagem traz a assinatura do ''P.C.B.''. O panfleto, no entanto, erra o nome do ''Partido Comunista Brasileiro'' e assina como ''Partido Comunista do Brasil'', que leva outra sigla oficial, PCdoB.

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) se posicionou sobre o explosivo e negou qualquer envolvimento no episódio. "O Diretório Estadual do PCdoB SP vem a público esclarecer, de forma categórica, que não tem qualquer envolvimento com os artefatos explosivos que foram colocados na estação Pinheiros, tampouco com a carta supostamente assinada por nossa organização. Trata-se de uma grave e irresponsável provocação, cujo objetivo é atacar o PCdoB e confundir a opinião pública".

O PCB (Partido Comunista Brasileiro), por sua vez, também disse não ter nenhuma relação com o ocorrido. A direção da legenda falou ainda que ''tais atos possuem histórico de serem praticados por grupos de extrema direita''. ''Repudiamos qualquer tentativa de envolver o PCB em episódios dessa natureza'', finalizou em nota.