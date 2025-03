Temporal derruba dezenas de árvores em São Paulo; veja imagens

O temporal deixou parte da cidade em estado de atenção às 16h38, segundo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). As rajadas de vento chegaram a atingir 61 km/h na região do aeroporto Campo de Marte, na zona norte. A chuva diminuiu por volta das 18h20, quando as regiões saíram do estado de atenção.

Até por volta das 18h30, havia 158 árvores caídas na cidade, segundo o Corpo de Bombeiros.

Árvore derrubada pela chuva na avenida São João, no centro de São Paulo Imagem: Arquivo pessoal - 12.mar.25

Árvore derrubada pela chuva na rua Ana Cintra, no centro de São Paulo Imagem: Arquivo pessoal - 12.mar.25

Árvore caída interdita avenida Vital Brasi, sentido bairro, no Butantã, zona oeste de São Paulo Imagem: Carlos Iavelberg/UOL