Arraia albina é flagrada com cardume em praia no ES; veja vídeo

O fotógrafo tenta captar imagens de tartarugas, peixes, cardumes e até pescadores. ''Já estou há um mês procurando arraias e, na semana passada, encontrei poucas. Dessa vez, ontem, foi surreal quando levantei o drone'', relatou.

Rodrigo disse ter ficado ''perplexo'' quando viu o animal albino. ''Abriu um sol e ela ficou brilhando ainda mais. Tentei seguir essa albina [com o drone] e ela sumia entre a areia que ela ia movimentando. Foi um momento realmente fantástico e indescritível'', descreveu.

Especialista ouvido pelo UOL explicou que arraias com a condição de albinismo são raras. Jones Santander Neto, engenheiro de Pesca do IFES (Instituto Federal do Espírito Santo), esclarece que essa anomalia cromática é causada por mutações genéticas que afetam a pigmentação da pele.

Arraias do vídeo são provavelmente da espécie Rhinoptera bonasus. O engenheiro de Pesca conta ainda que essas arraias costumam migrar no estado capixaba sentido Sul do país no período entre dezembro a abril.