Árvores caídas afetam 12 linhas de ônibus em São Paulo; confira desvios

Centro também sofreu com chuva forte. Foram registrados vários pontos de alagamento e queda de árvores nas ruas Ana Cintra, Dona Veridiana, Alameda Barros e arredores. No Largo do Arouche, um chichá da Mata Atlântica de cerca de 30 metros se quebrou no meio e caiu em cima de um carro estacionado. Ela estava no local há cerca de 200 anos.

A Enel informou que trabalha para restabelecer a energia dos clientes afetados. "Neste momento, técnicos trabalham para normalizar o fornecimento para cerca de 60 mil clientes que tiveram o serviço afetado, o que equivale a 0,9% das 8 milhões de unidades atendidas pela empresa nos 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital".

Cidade tem 42 semáforos apagados por falta de energia na manhã de hoje, informou a Prefeitura de São Paulo. Há outros quatro locais com falhas e outros quatro em amarelo intermitente. No momento, são 63 vias com ocupação de faixas, incluindo as avenidas Doutor Arnaldo e Tiradentes.

Defesa Civil recebeu 343 chamados por queda de árvore na capital nas últimas 24 horas, sendo 321 deles no centro e zona oeste. A Prefeitura de SP informou que equipes de poda de árvore, limpeza e zeladoria estão nas ruas para fazer limpeza, desobstrução de vidas e retirada de galhos e árvores, além de 400 agentes de trânsito da CET para ajudar no trânsito.