Membro da elite do PCC é 6º morto investigado em mega-assalto de Araçatuba

Membro da "tropa de elite" do PCC, André Ferreira Borges é o 5º morto apontado pelas autoridades como integrante da quadrilha envolvida no mega-assalto que aterrorizou Araçatuba (SP) em agosto de 2021. Conhecido como Pane, o criminoso de 45 anos foi baleado na terça-feira à noite após reagir a uma abordagem em uma operação da PM em Campinas (SP), segundo a corporação.

O que aconteceu

Mortos por tiros dados por policial aposentado em meio a ação de "domínio de cidades" em Araçatuba. Membro do PCC, Jorge Carlos de Mello foi baleado no ataque. Ele tinha histórico criminal que envolvia passagens pelo sistema carcerário por tráfico de drogas, roubo, cárcere privado e receptação. Atingido no abdômen, Antônio Carlos Fermino Bezerra morreu após ser internado na Santa Casa de Piracicaba.

Bilhete com telefone da irmã ao lado de corpo. Um dia após a ação, o cadáver de Anderson Luis de Oliveira foi abandonado em um terreno baldio em Sumaré (SP) com um colete à prova de balas. Segundo a polícia, ele também foi morto em confronto durante o assalto.