Corpo de jovem desaparecida em BH é encontrado enterrado em casa

Três suspeitos foram inicialmente presos. Eles foram ouvidos ainda ontem e um deles foi liberado após a polícia não encontrar evidências, por ora, de sua participação no crime.

Os outros dois homens, de 27 e 29 anos, seguem como suspeitos. De acordo com as autoridades policiais, 11 pessoas já foram ouvidas durante a investigação.

Clara Maria teria ido receber o dinheiro de um ex-colega de trabalho que devia cerca de R$ 400 a ela. Momentos antes de desaparecer, a jovem avisou ao namorado por mensagem que estava indo encontrar o homem, de acordo com a Polícia Civil mineira.

Em um ponto de encontro, o autor do crime teria convencido a jovem a ir até sua casa dizendo que havia esquecido o dinheiro. Momentos após a chegada, a jovem teria sido enforcada com um golpe de mata-leão e colocada em uma cama.

No domingo ela recebeu mensagem dizendo que estava com dinheiro e ia pagar a divida. Às 22h ela disse que estava cansada e pediu para encontrar num ponto intermediário, entre a padaria e um comércio. Ele aceitou e encontrou com ela nesse local. De alguma forma ele conseguiu convencer ela a ir a casa dele, acredito que para usar droga. Chegando na casa ela foi morta por enforcamento.

Alexandre Oliveira da Fonseca, delegado PCMG

Suspeitos entraram em contradição, segundo a polícia

Os dois suspeitos ouvidos teriam entrado em contradição nos depoimentos. O UOL não identificou os investigados e, portanto, não conseguiu contatar as defesas.