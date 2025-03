57 mil imóveis continuam sem luz 19 horas após temporal em SP

A Enel informou que trabalha para restabelecer a energia dos clientes afetados. "Neste momento, equipes trabalham para normalizar o fornecimento para cerca de 57,8 mil clientes, o que equivale a 0,7% dos 8 milhões de unidades atendidas pela empresa nos 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital. Desse total, 25 mil ingressaram chamados na data de ontem, após as fortes chuvas".

Cidade tem 42 semáforos apagados por falta de energia na manhã de hoje, informou a Prefeitura de São Paulo. Há outros quatro locais com falhas e outros quatro em amarelo intermitente. No momento, são 63 vias com ocupação de faixas, incluindo as avenidas Doutor Arnaldo e Tiradentes.

Defesa Civil recebeu 343 chamados por queda de árvore na capital nas últimas 24 horas, sendo 321 deles no centro e zona oeste. A Prefeitura de SP informou que equipes de poda de árvore, limpeza e zeladoria estão nas ruas para fazer limpeza, desobstrução de vidas e retirada de galhos e árvores, além de 400 agentes de trânsito da CET para ajudar no trânsito.

Taxista morreu após árvore cair em cima do carro dele. Elton Ferreira de Oliveira trabalhava no ponto de táxi da Avenida Senador Queirós e tinha acabado de pegar dois passageiros quando o táxi foi atingido por uma árvore. Os passageiros foram encaminhados a um hospital com ferimentos leves.

A Sé, onde o taxista morreu, registrou o maior acumulado de chuva, com 23,2 mm, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Em seguida, aparecem os bairros da zona oeste, Pinheiros e Vila Madalena (22,4 mm) e Butantã (18,6 mm).

No momento mais crítico do temporal, cerca de 170 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. A chuva foi provocada por uma frente fria que chegou ao litoral paulista na última segunda-feira.