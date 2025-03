Furtou gilete de R$ 49: por que caso de jovem condenado a prisão vai ao STF

Na sequência, ela narrou que Luís correu. Logo em seguida, ele foi pego pelos seguranças do shopping já fora do centro comercial. A testemunha afirmou para a polícia que, dois dias antes, Luís também tinha ido ao local e feito outros dois furtos.

Luís passou por diversos presídios do Rio. Pelo furto do kit de barbear, que foi devolvido para a farmácia, Luís está desde maio de 2024 no sistema penitenciário do Rio. Atualmente, está no presídio Evaristo de Moraes, zona norte.

Antes disso, Luís tinha 11 anotações criminais. Entre 2019 e 2024, o rapaz cometeu outros furtos na cidade. Todos eles de itens similares, de baixo valor comercial.

Debate sobre reincidência x bagatela

Defensor público levou o caso ao STF, argumentando bagatela para reincidentes. Eduardo Newton, que atendeu Luís na audiência de custódia, afirmou que o Supremo já "apontou para a plena possibilidade de reconhecimento da bagatela para reincidentes". Segundo ele, há entendimento prévio de que "o contido em uma folha de antecedentes criminais não pode ser tido como relevante para afastar o reconhecimento da atipicidade material, que decorre da incidência do princípio da bagatela/insignificância".

Defensor faz críticas à condução do caso, inclusive por Defensoria e MP. Ele faz uma "autocrítica" ao apontar "diversos equívocos e omissões" da Defensoria Pública, que, segundo ele, já o conhecia o histórico psiquiátrico do jovem. "Mas isso somente foi levantado agora para esse habeas corpus", disse ao UOL. Já o MP não se voltou "para quinquilharia, uma gilete que foi devolvida para a rede de farmácia".