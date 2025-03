Jovem achada enterrada em casa em BH foi morta por cobrar dívida de R$ 400

Ao entrar na residência do suspeito, Clara foi surpreendida com um golpe mata-leão. Segundo a investigação, a jovem foi morta por volta das 23h do dia 11 de março, e a ocultação do cadáver com concreto aconteceu no dia seguinte, pela tarde. A polícia trabalha com a possibilidade da jovem ter sofrido violência sexual após morta, já que foi mantida em uma cama durante todo o período. No entanto, a investigação ainda aguarda o resultado da necropsia.

O suspeito já foi colega de trabalho da jovem em uma padaria da região da Pampulha. Segundo a polícia, ele teria sido demitido pelo uso de drogas e pequenos furtos, e a convenceu a emprestar o valor justificando que usaria para comprar ração para seu cachorro. De acordo com depoimento do namorado da vítima, Clara já não esperava mais receber esse dinheiro e evitava contato com o homem.

No domingo ela recebeu mensagem dizendo que estava com dinheiro e ia pagar a divida. Às 22h ela disse que estava cansada e pediu para encontrar num ponto intermediário, entre a padaria e um comércio. Ele aceitou e encontrou com ela nesse local. De alguma forma ele conseguiu convencer ela a ir a casa dele, acredito que para usar droga. Chegando na casa ela foi morta por enforcamento.

Alexandre Oliveira da Fonseca, delegado PCMG

Suspeitos entraram em contradição, segundo a polícia

Os dois suspeitos estão presos. Eles foram ouvidos ainda ontem e teriam entrado em contradição nos depoimentos. O UOL não identificou os investigados e, portanto, não conseguiu contatar as defesas.

Autores desbloquearam o celular da vítima. Ainda segundo a investigação, os autores teriam tentado acessar o aplicativo de banco da vítima, mas não conseguiram, então passaram a responder mensagens se passando por Clara — neste momento, familiares e amigos já haviam anunciado o desaparecimento da jovem.