Líder de facção do Rio, Chocolate é preso em clínica de harmonização facial

Um homem apontado como um dos três principais líderes do TCP (Terceiro Comando Puro), facção criminosa do Rio de Janeiro, foi preso na manhã de hoje, em uma clínica de estética na qual ele passou por harmonização facial.

O que aconteceu

Luís Carlos Lomba, 61, conhecido como Chocolate, foi preso no momento em que passava por consulta para avaliar o resultado da harmonização. Ele era considerado foragido da Justiça e tinha mandado de prisão em aberto desde o ano passado pelos crimes de associação criminosa e roubo. As informações são da Polícia Civil do Rio.

Chocolate é tido como um dos três chefões do TCP, facção que tem como principal representante o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. A função de Luís Carlos dentro da facção era de aprovar ou reprovar a qualidade da cocaína vendida pelo TCP.