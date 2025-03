Agente da CET é morto por motociclista em SP; testemunhas citam 'discussão'

Um agente da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) morreu após ser baleado por um motociclista enquanto trabalhava na zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Crime aconteceu na manhã de hoje na rua Osiris Magalhães de Almeida, na Vila Sônia. Segundo a Polícia Militar, o acionamento aconteceu às 8h43. Bombeiros foram acionados e constataram a morte do agente ainda no local do crime.

Testemunhas informaram à polícia que o agente e o motociclista se envolveram em uma discussão antes do crime. O caso foi registrado como homicídio no 89º DP.