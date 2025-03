Por que estrela de Davi era usada em 'resort' do crime do traficante Peixão

Até mesmo o nome da quadrilha de Peixão é inspirado no livro sagrado. Peixão teria dado o apelido de Tropa do Arão à sua quadrilha. Arão é uma figura bíblica, irmão de Moisés.

O poder de Peixão é marcado por intolerância religiosa. Sob o comando da Tropa do Arão, há denúncias de que templos de religiões de matriz africana e até igrejas católicas têm sido alvo dos criminosos e até dos moradores dessas regiões.

Há relatos de que ele seria pastor, mas a informação não é confirmada. Por mais que existam diversas ligações entre sua facção e símbolos e nomes religiosos, ninguém sabe qual é a denominação em que o traficante atuaria.

A origem da estrela de Davi

O símbolo que conhecemos hoje como estrela de Davi foi usado por várias culturas da Antiguidade. "Como um ornamento. Ou como símbolo mágico, a partir do início da Idade Média até a primeira metade do século 20", explica Gerbern Oegema, professor de estudos bíblicos na Universidade McGill (Canadá), no livro "The History of the Shield of David".

Há exemplos de seu uso em diversas religiões, mas a ligação com o judaísmo é mais profunda. Os primeiros judeus a adotarem o hexagrama como um símbolo de identidade foram os de Praga, no século 14. Não se sabe ao certo se a escolha do símbolo partiu dos judeus ou se foi uma ideia imposta pelos cristãos. Mas, ao longo dos séculos seguintes, ela foi adotada cada vez com mais vigor.