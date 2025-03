Taxista morto após queda de árvore em SP trabalhava há 8 meses em ponto

O velório do taxista está sendo realizado hoje, no cemitério da Vila Alpina. Taxistas que trabalhavam com ele no ponto de táxi da avenida Senador Queirós, onde ocorreu o acidente, contaram que apesar de pouco tempo no local, Elton já havia conquistado todos. Segundo os colegas de profissão, ele era dedicado, extrovertido e muito brincalhão.

Árvore caiu sobre o táxi durante temporal

Tempestade derruba árvore de grande porte, que cai em cima de veículo, na avenida Senador Queirós, região central de São Paulo Imagem: Willian Moreira/Ato Press/Folhapress

Árvore caiu sobre o carro de Elton, que morreu na hora, por volta das 17h35. Ele havia acabado de pegar dois passageiros, mãe e filho, no bairro da Sé. Os dois não se feriram gravemente.

Vídeo mostra o momento do impacto no carro. Chovia forte e ventava muito no momento da queda da árvore. Uma testemunha gravou o momento exato da queda da árvore. A Defesa Civil de São Paulo afirmou que os ventos durante o temporal que atingiu as regiões central e oeste da capital paulista na tarde de ontem podem ter chegado a até 101 km/h.

A Sé, onde o taxista morreu, registrou o maior acumulado de chuva, com 23,2 mm, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Em seguida, aparecem os bairros da zona oeste, Pinheiros e Vila Madalena (22,4 mm) e Butantã (18,6 mm).