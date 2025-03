Suspeita de matar menina grávida para roubar bebê disse que agiu sozinha

O marido de Nataly, Cristian Albino Cebalho, usou as redes sociais para publicar uma foto da bebê roubada afirmando que ela era filha dele. "Seja bem-vinda, minha filha", disse na publicação.

Nataly e Cristian foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. A polícia desconfiou que os dois casos tivessem ligação e foi até a casa dos suspeitos.

Chegou no hospital uma mulher querendo fazer a declaração de nascido vivo com o argumento de que teria dado à luz em casa, mas as médicas verificaram que ela não tinha nenhum indicativo de que havia dado à luz.

Delegado Caio Albuquerque

O corpo de Emilly foi encontrado em uma cova rasa no quintal da casa do casal. Ela estava amarrada, tinha sinais de estrangulamento e a barriga cortada, segundo o delegado responsável pelo caso, Caio Albuquerque.

Casal foi preso em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Agora, a polícia investiga se mais pessoas ajudaram o casal a cometer o crime.

Recém-nascida está no hospital e passa bem. Não há informação sobre o que acontecerá com a criança.