Influencers soltam fogos para divulgar rifa ilegal e causam incêndio no RJ

Suspeitos teriam percebido início do fogo e fugiram sem alertar as autoridades. A gravação foi publicada no perfil dos influenciadores para promover as rifas, mas foi retirada do ar e não está mais disponível hoje.

Chamas se alastraram por extensão equivalente a quatro campos de futebol. O incêndio no Parque durou quase 20 horas até ser totalmente controlado, informou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Fogo se alastrou pela mata Imagem: Obtido pelo UOL

Quatro mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Eles vão responder por associação criminosa, crime contra a economia popular e exploração de jogos de azar.

Além disso, os envolvidos serão autuados pelo Inea. A multa aplicada é de R$ 5 mil por hectare queimado, que pode ser agravada devido a morte de animais silvestres e da gravidade do dano ambiental.

O UOL tentou contato com a assessoria de imprensa dos influenciadores Fernando e Wesley, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.