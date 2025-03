"Perdi mais de mil reais em comida", diz mulher há 2 dias sem luz em SP

Árvores que caíram no temporal ainda estavam na calçada em frente ao prédio de Marina na tarde de hoje. A moradora detalha que galhos só começaram a ser retirados pela Prefeitura de São Paulo após moradores arrastarem os pedaços da árvore da calçada para a pista.

Moradores de prédios da região também estão sem água. Sem eletricidade, a bomba de água do condomínio não funciona. No prédio de Marina, a administração do condomínio precisou alugar um gerador particular hoje para solucionar a falta de água nos apartamentos.

Comidas estragadas na geladeira de Diego de Moraes Imagem: Cedido ao UOL

A publicitária Isabel Melo, 28, decidiu se mudar temporariamente com o marido. O casal também trabalha de casa, o que ficou inviável sem luz e sem água. Eles estão acomodados na casa da família.

"As comidas já estavam todas estragando e descongelando no freezer. Tive que colocar o que consegui em um isopor e trazer para a casa dos meus pais. O restante ficou lá estragando, vamos perder frutas, legumes, verduras, leite, sobras de comidas e todo o resto que estava na geladeira. Para conseguir trabalhar, tomar banho, lavar as mãos e fazer o mínimo da higiene pessoal optamos por ir para outro lugar com energia", afirma. Todo o prédio dela está sem luz.

O advogado Diego de Moraes, 23, precisa tomar banho fora de casa todos os dias. Ele e a esposa também estão sem energia desde a quarta-feira. "A rotina é péssima, como moramos no oitavo andar temos de subir oito andares sempre que saímos, tomamos banho fora, e não conseguimos dar descarga. Também não conseguimos limpar a casa pois não há água e possuímos cachorros. Está insalubre", critica. O casal também perdeu toda a comida congelada para o mês.