Mulher atingida por fogos de artifício em SC será indenizada em R$ 35 mil

Bianca Miranda da Silva, atingida por fragmentos de fogos de artifício dentro de um apartamento em Navegantes (SC), será indenizada em R$ 35 mil após um acordo extrajudicial.

O que aconteceu

O valor foi fixado em acordo com a empresa de pirotecnia, a IL Distribuição de Fogos LTDA. O advogado de Bianca, Diego Candida, informou que a decisão foi tomada em conjunto após várias reuniões com a companhia e com a prefeitura - responsável pela promoção do show de Réveillon.

Outra vítima receberá uma indenização no valor de R$ 7,5 mil. A mulher, representada pelo mesmo advogado, era moradora do prédio e também assistia aos fogos pela janela quando foi atingida em um dos braços.