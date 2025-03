'Se carregar, bairro apaga': 37 ônibus elétricos estão parados no Jabaquara

Ao todo, há 80 ônibus elétricos novos parados em garagens da capital, segundo a prefeitura, aguardando a instalação adequada. O município ainda diz que, nos últimos meses, as operadoras de ônibus têm negociado individualmente os custos de instalação da infraestrutura elétrica com a Enel. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans, empresa que gere o transporte público em São Paulo, acompanham as negociações.

MobiBrasil instalou recentemente mais 16 carregadores, suficientes para os veículos que estão parados. "A recarga de cada carro demora de 3h a 4h. Você tem que criar uma logística operacional para que os carros não sejam recolhidos todos de uma vez para recarregar", disse Pereira.

Ainda há outros cinco ônibus elétricos da MobiBrasil em operação em outra garagem na Estrada do Alvarenga, também na zona sul. Ao todo, a empresa tem 618 veículos circulando na capital paulista. Da frota de elétricos, apenas 13 estão em circulação.

Enel informou hoje à empresa que neste final de semana deve instalar a estrutura para os novos ônibus, disse Manoel. Procurada pelo UOL, a concessionária não confirmou o prazo.

A execução das obras de renovação estrutural em todas as garagens da cidade está dentro do prazo, afirma concessionária. "O contrato com as empresas é assinado após a apresentação de projeto e documentação necessários para a viabilidade da obra. Após toda a regularização por parte dos operadores, é que ocorre a assinatura do contrato", argumentou a companhia.

Contrato com a Enel para a instalação da estrutura foi assinado em dezembro de 2024, disse a MobiBrasil. A concessionária deveria ter instalado a nova estrutura em 30 dias, segundo a operadora de ônibus. "Durante esse tempo, eles pediram para fazermos adequações nas garagens. A gente atendeu aos pedidos, mas até agora não cumpriram com o acordado", reclamou o gerente da empresa.