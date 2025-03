Por que o rio Pinheiros voltou a ficar verde em São Paulo?

O rio Pinheiros é alimentado por vários rios menores ao longo dos 25 km de extensão. Ele nasce do encontro do rio Guarapiranga com o rio Grande e deságua no rio Tietê. A promessa de despoluição é antiga. Em 2019, o então governador João Doria chegou a afirmar que o Pinheiros estaria limpo e com as margens recuperadas até 2022.

Estudo apontou o rio Pinheiros como o mais poluído entre 120 corpos d'água da mata atlântica. O dado é de um levantamento anual feito pela ONG SOS Mata Atlântica, divulgado em 2023.

O que diz o governo de São Paulo. Questionada sobre o tratamento da água do rio Pinheiros, a Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) afirmou que há um programa para auxiliar na despoluição do rio, o Integra Tietê. O programa tem como objetivo implementar, em curto, médio e longo prazo, iniciativas essenciais para a recuperação do rio: expansão do saneamento básico, monitoramento da qualidade da água, desassoreamento, combate ao lixo e recuperação da fauna e flora

"O desassoreamento retira materiais (sedimentos diversos, principalmente areia, além de lixo, galhos, folhas e terra das margens), que visam aumentar a capacidade dos rios de absorver as chuvas, contribuindo para evitar enchentes, melhorar as condições hídricas, e consequentemente a vida silvestre do entorno", diz nota enviada pela pasta.

Programa quer eliminar o lançamento de esgoto no curso d'água. De acordo com o governo paulista, nos últimos dois anos, a Sabesp investiu R$ 1,6 bilhão em obras com esse objetivo. No total, 247 mil novas ligações de esgoto foram realizadas por meio do programa.

Sabesp diz que até 2029 vai investir mais de R$ 60 bilhões em obras. Desse montante, cerca de R$ 15 bilhões estão contratados, de acordo com a companhia. Dentro do programa Integra Tietê, a empresa informou que tem como meta conectar ao sistema de esgoto aproximadamente 2 milhões de imóveis, no trecho do Alto Tietê que vai de Salesópolis até o encontro com o rio Pinheiros.