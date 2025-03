Caso Clara Maria: quem era jovem encontrada com corpo concretado em MG

Natural de Uberlândia, Clara trabalhava como auxiliar de cozinha em uma padaria e era conhecida pela dedicação ao trabalho e pelos laços que mantinha com amigos. Ela perdeu o pai quando era adolescente e, recentemente, fez uma homenagem a ele nas redes sociais.

Há cinco semanas, ela postou um vídeo com a comemoração do seu aniversário. Amigos se reuniram para festejar a data. Há uma semana, ela publicou um vídeo no Instagram em que faz uma homenagem ao pai, que morreu quando ela era adolescente.

Sua última postagem foi há uma semana, quando posou usando um orelhão na rua e, depois, sentada sobre um skate. O post inclui ainda um print, com uma conversa de WhatsApp dela com alguém não identificado: "Clara, meu maior defeito é sentir as coisas e falar delas. Pode até parecer loucura. Mas o 'loko' só é 'loko' até que a 'lokura' dá certo. Depois vira gênio". Como legenda para a postagem, apenas o emoji de um punhal.

Amigos e conhecidos deixaram dezenas de comentários no post. Uma amiga escreveu: "Quando olhar para o céu e ver a estrela mais brilhante, saberei que é você". "Clara a espiritualidade vai te receber bem, nunca vai ser esquecida", escreveu outra. Uma terceira amiga comentou: "Você era uma pessoa incrível, iluminada, trabalhadora, honesta, vai deixar muita saudade".