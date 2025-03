Tiroteio na principal avenida de Salvador deixa um morto e dois feridos

O suspeito atingido no tiroteio foi levado a um hospital, mas não resistiu e morreu. Um segundo homem foi encontrado pelos policiais em um matagal no Trobogy, com ferimentos nas mãos e nos pés. Outros dois seguem foragidos.

A passageira do mototáxi foi levada a uma unidade de saúde, onde segue internada. O estado de saúde dela não foi divulgado. Um motorista de um carro também ficou ferido após ser atingido por estilhaços de vidro.

Suspeitos teriam matado um homem em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, antes do tiroteio, segundo a PM-BA. Na avenida Paralela, os policiais apreenderam três pistolas de calibres 40, 45 e 9mm, além de munições. O carro utilizado pelos suspeitos tem restrição de roubo e seria utilizado pelo grupo para ações criminosas em Salvador.