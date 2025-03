Adolescente morre atropelado por trem após pular muro para pegar bola em SP

Um adolescente de 16 anos morreu atropelado por um trem na manhã de hoje em Cangaíba, zona leste de São Paulo, após tentar pegar uma bola na linha férrea.

O que aconteceu

O adolescente invadiu a via no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, da linha 12-Safira, para pegar uma bola, segundo a CPTM. Na nota enviada à imprensa, a companhia enfatizou que o acesso à linha férrea é proibida.