Mulher buscou outras grávidas antes de matar adolescente: 'Vi oportunidade'

Os relatos da gravidez falsa também eram compartilhados por Nataly nas redes sociais. Em um dos vídeos, ela dizia ter engravidado após fazer uma laqueadura, sem detalhar o caso. Em outro, ela publicou imagens do chá de revelação em que o resultado era "menina". Segundo o advogado Icaro Vione de Paulo, "a notícia do suposto nascimento foi recebida com muita alegria" pela família.

Antes de conhecer Emilly, Nataly procurou outras mulheres grávidas para tentar conseguir um bebê. "Eu estava procurando na rua, em casas de abrigo, pessoas que não queriam ter neném porque eu queria ser mãe novamente e eu não posso. Só que eu não achei, e tive essa oportunidade infeliz", afirmou a mulher.

"Falei que ia cuidar da neném". Nataly também disse que acordou a adolescente após dar um mata-leão que a deixou desmaiada, e pediu desculpas. "Ela acordou e eu pedi desculpas, falei que ia cuidar da neném, aí eu enforquei ela com o fio", disse.

No depoimento, a mulher detalhou como matou a vítima. Segundo Nataly, ela asfixiou a adolescente com um fio após imobilizá-la. A perícia policial mostrou, porém, que a causa da morte foi o corte abdominal sofrido por Emilly. Nataly também disse que pensou em desistir do crime enquanto conversava com a adolescente, mas que a situação "foi virando uma bola de neve".

Depois que eu tinha cavado o buraco, que ela chegou, sentou e conversou comigo eu já não queria mais fazer [o crime]. Só que ela já estava lá, o 'trem' já estava lá, eu ia falar o que depois? Foi virando uma bola de neve.

Trecho de depoimento de Nataly Martins à polícia

Adolescente estava viva quando teve o abdome aberto, diz legista

Necropsia da vítima mostrou que ela teve mãos e pés amarrados, além de ter a barriga aberta por um instrumento cortante. Segundo Alessandra Mariano, diretora da Perícia Oficial e Identificação Técnica de MT, adolescente também teve lesões no pescoço, o que corrobora com a versão da autora do crime, que disse que usou um fio para enforcar Emilly.