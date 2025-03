Mulher em BMW rebola e mostra seios para viatura da PM; é crime?

Especialistas ouvidos pelo UOL afirmam que várias infrações podem ter sido cometidas na cena que viralizou, tanto por parte dos ocupantes da BMW quanto por parte dos policiais militares. Segundo o advogado João Pinheiro, com base no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), algumas infrações podem ser aplicadas à passageira e ao motorista no caso do Guarujá. São elas:

Não usar o cinto de segurança - Infração grave (Art. 167 do CTB):

Multa de R$ 195,23

5 pontos na CNH

A infração se aplica tanto ao passageiro quanto ao motorista, pois o condutor é responsável por garantir que todos os ocupantes usem o cinto.

Expor parte do corpo para fora do veículo - Infração gravíssima (Art. 235 do CTB):

Multa de R$ 293,47

7 pontos na CNH

Essa infração ocorre quando qualquer passageiro coloca parte do corpo para fora do veículo em movimento.

Condução de veículo pondo em risco os demais - Infração gravíssima (Art. 175 do CTB):