Mulher mantida em cárcere privado pelo marido por 8 anos é resgatada no PR

Uma mulher foi resgatada ontem pela Polícia Militar em Itaperuçu (PR) após ser mantida em cárcere privado pelo marido por oito anos.

O que aconteceu

Investigação começou após a mulher enviar e-mail pedindo ajuda à Casa da Mulher Brasileira, segundo o aspirante a Oficial da PM-PR (Polícia Militar do Paraná) Alexandretti. "Essa denúncia chegou através da Casa da Mulher Brasileira, em que a vítima relata sofrer constantes agressões de seu marido e que ele a mantinha em cárcere privado, a privando de contato externo com outras pessoas sem o seu aval e sem a sua presença."

Mulher já havia deixado bilhete com pedido de ajuda em posto de gasolina. "Me ajude, moro no Itaperuçu. Sofro muita violência em casa.", dizia a nota.