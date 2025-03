Museu de rua em SP é abandonado e depredado: 'Falta vontade política'

Ocupação e segurança

Daniele Guerreiro acredita que a revitalização do Museu Aberto de Arte Urbana pode também ajudar com a segurança de quem passa pela avenida. "Eu não me sinto nem um pouco segura passando aqui. Não andaria à noite, por exemplo", disse.

A avenida Cruzeiro do Sul tem 301 registros de crimes ocorridos em janeiro deste ano. Apesar do medo de Daniele durante a noite, a maioria dos casos foi registrada pela manhã (62), seguido pela noite (51) e à tarde (40). Ainda há 17 ocorrências de madrugada, uma em horário incerto e 130 outros casos em que o período do dia não foi informado.

Arte feita em protesto no Museu Aberto de Arte Urbana Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

O crime que mais acontece no local é furto, com 211 registros, mas a tabela disponibilizada pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) não detalha o que foi levado nesses casos. Depois, aparecem roubo (75), furto de veículo (7), lesão corporal dolosa (6) - quando há intenção no crime -, além de porte de arma e lesão corporal culposa por acidente de trânsito, com uma ocorrência cada.

Odair Sodré é proprietário de um restaurante próximo ao museu. Ele acompanha o projeto desde o começo e lamenta a situação atual do espaço. "Para mim, é uma obra de arte, maravilhoso. Todos têm acesso, não tem privilegiados. Qualquer um pode vir e admirar, sem pagar nada", afirmou.