Quem é mulher que deu golpe no Exército por 30 anos e deve devolver R$ 3 mi

O UOL não conseguiu contato com a mulher. O espaço segue aberto para manifestação. Ela era representada pela DPU (Defensoria Pública da União) desde 2022, e o órgão pediu sua absolvição por "ausência de dolo". A defensoria justificou que o registro da ré como filha do militar foi feito quando ela era menor de idade pela sua avó e irmã do militar. Ela deixou de ser atendida pelo órgão em dezembro passado.

O que diz o Exército

Exército diz que tem adotado medidas para evitar fraudes no sistema de pensões militares. "Após a apresentação da documentação com o requerimento de habilitação à pensão militar, a administração militar instaura uma sindicância, procedimento investigativo interno, medida formal destinada à apuração de fatos de interesse ou de situações que envolvam geração de direitos".

O Exército também destaca outras medidas utilizadas. As medidas incluem, segundo a Força, a fiscalização sobre o acúmulo de benefícios, a verificação da prova de vida anualmente e a consulta ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, base de dados do governo para reunir informações sobre registros civis, "com o intuito de evitar prejuízo ao erário com o pagamento de benefícios indevidos".

