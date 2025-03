Homem apontado como um dos maiores ladrões de banco do país é preso no RJ

PRISÃO | Polícia Civil RJ prende no Interior do Rio um dos maiores ladrões de banco do país. As investigações apontaram que o criminoso estava foragido e usava documentos falsos para tentar se esconder da polícia. pic.twitter.com/iDVYq8MlAn -- Polícia Civil RJ (@PCERJ) March 16, 2025

A polícia relatou que o homem é um dos principais articuladores de quadrilhas especializadas em roubos a bancos no país. A ficha criminal dele inclui passagens por 17 estados e prisões em flagrante no Rio, São Paulo e no Distrito Federal.

Galdino estava foragido desde fevereiro de 2024, quando participou de um roubo a uma agência bancária, em Joinville (SC). Segundo a polícia, seis criminosos invadiram o local e, em menos de 10 minutos, levaram quase R$ 500 mil. Cinco criminosos foram presos, menos Galdino.

De acordo com a polícia, o homem se refugiou no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Ficou meses no local, com a proteção de bandidos locais. Recentemente, relatou a corporação, agentes do Setor de Inteligência o identificaram em Cachoeiras de Macacu - município com cerca de 59 mil habitantes.

Agora, a corporação apura a participação de Galdino em "recentes ataques a caixas eletrônicos no estado do Rio de Janeiro". A investigação também vai mirar a identificação de "possíveis envolvidos e conexões do criminoso pelo país".