'Toby está no sofá e isso preencheu o vazio': técnica eterniza pets mortos

Segundo o taxidermista, o prazo para que seja devolvido aos tutores é de cerca de 60 dias.

Os custos variam de animal para animal. Rodrigo prefere não entrar em detalhes, mas diz que não é sobre o preço, e sim sobre o "valor" dos pets para seus tutores.

Depende do tamanho do animal, da pelagem, do peso. Se esse animal ganhou muito peso, por exemplo, essa gordura precisa ser retirada e isso realmente dá bastante trabalho. Então eu digo: a taxidermia não tem preço, ela tem valor, valor sentimental. Para a pessoa, para o tutor, o valor daquela peça é o que mais importa.

Rodrigo Ribeiro de Freitas

Gato Bady, um dos animais taxidermizados por Rodrigo Imagem: Reprodução/Instagram/@artezoo_taxidermia

Morador de Criciúma (SC), Rodrigo nasceu em Torres, no Rio Grande do Sul. Foi lá que ele começou a trabalhar com a taxidermia, antes mesmo da faculdade.

"Eu fui autodidata. Sempre conheci a anatomia dos animais, ajudava uma professora de ciências quando eu era escoteiro, até que um dia eu li uma reportagem na revista Super Interessante sobre taxidermia, dando alguns passos (para começar). Ali eu comecei. Não tinha feito faculdade, nada. O primeiro animal foi uma galinha. E ficou 'daquele jeito'. Primeiro animal, né? Mas eu tenho essa galinha até hoje."