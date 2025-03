Balada gospel: igreja cria festa sunset com drink sem álcool e DJ

Oportunidade de comunhão

Embora nas redes sociais as críticas ao evento sejam bem frequentes, quem foi, parece ter gostado. Para Fernando Henrique, 31, frequentador da igreja, o "Sunset Casa" foi uma oportunidade de comunhão e diversão dentro de um ambiente seguro e cristão. Ele destacou que o evento não foi um culto, mas um momento de lazer "entre irmãos na fé", com estrutura profissional e organização cuidadosa. "Muitos podem julgar e criticar, mas estamos focados em resgatar pessoas. A Casa foi o lugar onde tive um verdadeiro encontro com Jesus", afirmou.

Fernando também explicou que o ingresso para o evento custou R$ 50 e cobriu os custos de estrutura, alimentação e bebidas não alcoólicas, como água com gás, refrigerantes e sucos. Segundo ele, a igreja tem o princípio de que "ninguém fica para trás", permitindo que aqueles sem condições financeiras participem por meio de doações de ingressos feitas por outros membros. Ele reforçou que a proposta do evento era oferecer um ambiente de diversão entre os próprios frequentadores, com músicas que exaltam a Deus, sem qualquer elemento que descaracterizasse a fé cristã.

Evangelização ou entretenimento?

As estratégias modernas de evangelização têm buscado atrair o público jovem por meio de uma estética mais próxima do universo secular (fora de uma ordem religiosa), como o evento "Sunset Casa". Para Lucas Vieira, mestrando em teologia e pastor de jovens na Igreja Batista no Morumbi, em São Paulo, esse tipo de abordagem pode, de fato, aproximar a nova geração das igrejas e do movimento evangélico, "o que não implica, necessariamente, em aproximar do evangelho."

Ele explica que iniciativas como essa surgem para reduzir a distância entre a linguagem interna da igreja e o contexto cultural dos jovens, além de romper com o estereótipo do "crente chato". No entanto, o teólogo alerta para o risco de uma compreensão distorcida do evangelho: "Encontros assim podem apresentar uma visão distorcida do que realmente é o evangelho de Jesus de Nazaré."