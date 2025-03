Pai e filho são mortos a tiros a menos de 100 metros de posto da PM no RS

Um homem de 48 anos e o filho dele, um adolescente de 15, foram mortos a tiros na noite de ontem, em Ibarama, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Pai e filho estavam dentro de casa quando foram alvos dos disparos. O crime aconteceu a menos de cem metros de um posto da Brigada Militar. As informações são da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Suspeitos chegaram de moto e aproveitaram o momento em que o adulto abriu a porta para efetuarem os disparos. A mulher do homem e mãe do adolescente que estava dentro de casa conseguiu fugir e buscar apoio dos policiais militares.