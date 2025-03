Sem dinheiro e documento após assalto, europeu vive há 5 meses em abrigo

A parlamentar reforça que a demora no processo agrava a situação do estrangeiro e evidencia a falta de um protocolo municipal para casos como este. "É inadmissível que um estrangeiro fique preso em Santos sem qualquer perspectiva de retorno simplesmente porque a Prefeitura não age com a urgência necessária", afirmou.

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura de Santos afirmou que a informação de que o cidadão moldavo não recebeu apoio não procede. Segundo a administração municipal, ele está acolhido no Seabrigo, serviço mantido pelo município.

A prefeitura informou que a SEDS vem trabalhando no acolhimento assistencial e dialogando com autoridades para viabilizar o recâmbio, processo que se iniciou por meio de contato com o Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados). Ainda segundo a nota, não há consulado da Moldávia no Brasil, apenas uma embaixada com sede em Brasília, o que dificulta o processo de retorno do estrangeiro.

O UOL procurou a representação da Acnur em São Paulo, para buscar mais informações, mas a agência informou que, por questão de proteção, não comenta casos individuais.

Entrave financeiro

O cônsul honorário da Moldávia no Brasil, Flávio Bitelman, esclareceu ao UOL que não existe uma embaixada do país no Brasil. Segundo ele, a única representação diplomática moldava fica nos Estados Unidos, para onde ele se reporta.