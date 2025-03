Totalmente automatizado: monotrilho começa a operar sem condutor; veja como

Garantir movimento seguro

Dirigir, acelerar e frear

Operar portas dos trens e organizar transferência de passageiros

Supervisionar a via e identificar obstáculos

Detectar situações de emergência, como incêndios ou descarrilamentos

Grupos industriais, como a Alstom, defendem a operação sem condutor. Segundo eles, a automatização pode fazer com que as linhas operem com mais trens, com maior previsibilidade e com custos mais baixos.

Esse avanço tecnológico garante uma operação segura e eficiente, com sistemas redundantes que evitam falhas graves, seguindo o conceito de "falha segura". Isso significa que qualquer anormalidade é imediatamente detectada e controlada para impedir riscos. Metrô de São Paulo

Linha 15-Prata surgiu para ser automatizada

A transição está sendo feita de forma gradual. Nas primeiras semanas, a operação automatizada ocorrerá apenas aos finais de semana e, com o tempo, será ampliada para os horários durante os dias úteis de menor demanda. Ainda não há data definida para a implementação completa.

Linha 15-Prata foi projetada desde o início para ser automatizada, segundo o Metrô. Apesar da ausência dos maquinistas dentro das cabines dos veículos, as estações continuarão com equipes especializadas para dar suporte aos passageiros ou auxílio com necessidades técnicas.